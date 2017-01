Marido mata a companheira a facadas e foge em Teixeira de Freitas

No fim da noite desta segunda-feira, dia 30 de janeiro, por volta das 23h30, a central de comunicação da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar de Teixeira de Freitas (CIPM), foi acionada através do telefone 190, sobre a ocorrência de um assassinato na Rua Porções, Bairro Tancredo Neves, região oeste da cidade. Imediatamente uma guarnição foi designada ao local e confirmou a veracidade da informação.

A vítima foi a jovem Leidiane Silva de Jesus, de 20 anos de idade, morta a facadas pelo próprio companheiro, Erli Silva Viana, 41, que fugiu logo após o crime.

Segundo informações de familiares do assassino, há uma semana os dois tinham brigado e Leidiane saiu de casa e foi para o Prado. Durante esse período, Erli teria ligado várias vezes pedindo para a jovem voltar pra casa. “Eu estava dormindo e quando ouvi os gritos, sair pra conferir e encontrei ela [Leidiane] caída e morrendo”, contou um irmão do criminoso, que mora na casa da frente do terreno. O pequeno imóvel onde aconteceu o crime fica nos fundos da área.

Logo após cometer o assassinado, Erli Silva Viana, de 41 anos, foi visto correndo pelo beco e tomou rumo ignorado.

Na perícia de local a cargo do perito criminal Paulo Libório, coordenador do Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), ficou comprovado que a jovem foi morta com três facadas, sendo uma no peito esquerdo, uma no braço esquerdo e a outra na axila direita. A arma do crime foi deixada ao lado do corpo.

A delegada Maria Luíza, de plantão nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro, na sede da 8ª Coorpin, informou que instaurou inquérito policial e a prisão do acusado é prioridade para as polícias Civil e Militar. (Por Ronildo Brito)