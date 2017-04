Marinha do Brasil doa 100 fuzis ao Governo da Bahia

Nesta terça-feira (dia 25), às 9h, o governador Rui Costa e o comandante do 2º Distrito Naval, Vice-Almirante Almir Garnier Santos participarão de uma cerimônia para a entrega de 100 unidades do Fuzil Automático Leve – FAL 7,62 mm, doados pela Marinha do Brasil à Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP/BA). A solenidade será realizada no Comando do 2º Distrito Naval, no bairro do Comércio, com a apresentação do armamento que será entregue à polícia baiana.

Do total de fuzis, 85 serão destinados à Polícia Militar e 15 à Polícia Civil da Bahia. O armamento fazia parte da reserva estratégica da Marinha do Brasil e passou por revisão e manutenção no Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais, na cidade do Rio de Janeiro, antes de ser disponibilizado para a doação, que atendeu a uma solicitação da SSP/BA. (Da redação TN)