Marmoristas baianos visitam feira internacional no Espírito Santo

Marmoristas dos municípios de Capim Grosso, Jacobina e Ourolândia, no Centro Norte baiano, seguem em Missão Empresarial do Sebrae na cidade de Cachoeiro de Itapemirim (ES), para participarem da Cachoeiro Stone Fair, a 44ª Feira Internacional do Mármore e Granito, que teve início dia 22 e vai até essa sexta (25), no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa. Os organizadores esperam mais de 20 mil visitantes.

A missão empresarial faz parte do Projeto de Indústria e contempla 12 empresários que participam ainda de visitas técnicas e rodadas de negócios, adquirindo conhecimentos e técnicas inovadoras para continuarem competitivos no mercado. Segundo o gestor do Projeto de Indústria, Osório Rebouças, que acompanha os marmoristas nesta missão, a iniciativa também tem o intuito de que o conhecimento adquirido possa ser repassado aos demais participantes do Projeto de Cerâmica e Rochas Ornamentais.

A gerente comercial da Veneto Mármores e Granitos, da cidade Capim Grosso, Tâmara Lima, revela a satisfação com a feira e a chance de agregar conhecimento. “Temos a oportunidade de conhecer boas práticas de mercado para implementar e otimizar os nossos negócios. Visitamos uma empresa de insumos e vimos que todos os subprodutos podem gerar novas rendas para o negócio”, explica.

Na visita a feira, o empresário da VSP Mármore, Josafá Alves, do município de Ourolândia, destacou o destino que as empresas de Cachoeira de Itapemirim dão ao rejeito do mármore. “Vamos levar essa ideia para a região e tentar copiar esse modelo, já que o destino do rejeito é o nosso maior problema. E o projeto utilizado aqui atende as exigências dos órgãos fiscalizadores”, ressalta.

“A minha empresa tem pouco tempo de fundação e, assim, todo o conhecimento adquirido é de grande importância para o sucesso do negócio”, acrescenta o proprietário da CD Bege, empresa de Ourolândia, Sérgio de Souza. (Da redação TN)