Matança continua: Mais um é assassinado a tiros em Teixeira de Freitas

No início da noite desta quarta-feira, dia 11 de janeiro, policiais da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar de Teixeira de Freitas (CIPM), após informações através do telefone 190, deslocaram-se à Rua Pereira, em frente ao número 166, no Bairro Castelinho, na região leste da cidade, onde um rapaz fora morto a tiros.

Chegando ao local os policiais depararam-se com o corpo de Douglas Silva Galvão, de 18 anos. Autoria e motivação do assassinato são desconhecidas. Segundo testemunhas, dois elementos desconhecidos chegaram em um Fiat Uno, de placa não anotada, o carona desceu de arma em punho e efetuou vários disparos contra o jovem, que ainda tentou correr, mas caiu e veio a óbito no local.

Após a chegada da Polícia Militar, primeira força de segurança acionada pelos moradores próximos, os próprios militares trataram de comunicar o ocorrido à Polícia Civil e ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Autoria e motivação do crime são desconhecidas, apesar da Polícia Civil ter instaurado um inquérito policial para investigar a execução. Após ser atingido, Douglas Silva Galvão, de 18 anos, ainda tentou correr, mas caiu e veio a óbito dentro de um beco. (Por Ronildo Brito)