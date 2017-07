Mayra Brito antecipa 1ª parcela do 13º salário e convoca classificados do processo seletivo 2017 em Prado

A prefeita do município de Prado, Mayra Brito (PP), creditou hoje (14/07) na conta do funcionalismo a primeira parcela do 13º salário dos funcionários públicos municipais. O prazo limite permitido pela legislação é o dia 20 de dezembro para se pagar o 13º salário ao servidor ou qualquer outro trabalhador brasileiro.

Conforme a prefeita Mayra Brito, o município de Prado é o primeiro da região a antecipar o pagamento de 50% do décimo terceiro salário. E o feito, se repete como nos anos anteriores da sua primeira gestão, atendendo à expectativa dos funcionários que sempre contam com esse dinheiro durante as férias do mês de julho.

“Nestes seis primeiros meses, a nossa gestão conseguiu trabalhar com a máquina enxuta e utilizou os recursos dentro do que era prioridade. Fizemos os cálculos e concluímos que podemos antecipar metade do 13º salário aos nossos servidores para que possam aproveitar bem as férias escolares dos filhos no mês de julho. E também estamos convocando os classificados do último processo seletivo 2017 do município de Prado”, afirmou a prefeita Mayra Brito.

Convocação de classificados

A Prefeitura do Prado está convocando os candidatos classificados no Processo Seletivo 01/2017, realizado nos dias 23 e 30 do último mês de abril. O prazo para apresentação é de 30 dias. Durante esse prazo, os candidatos devem comparecer ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Prado (localizado às margens da Rodovia BA-498, Km 01, Lote L4, no bairro São Sebastião, sempre no horário de expediente, das 08h às 14h.