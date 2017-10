Médica mineira que morreu em pousada na Bahia é sepultada

Foi sepultado na manhã desta segunda-feira o corpo da médica Lilliany Caetano Aquino, de 26 anos, encontrada morta no quarto de uma pousada em Vitória da Conquista, na Bahia. A polícia ainda aguarda o laudo de necropsia para saber se há necessidade de abrir um inquérito sobre o caso. A mulher era de Montes Claros, no Norte de Minas.

O corpo da jovem foi encontrado na noite do último sábado. Conforme a delegacia regional de Vitória da Conquista, Lilliany passou mal, teve uma convulsão e morreu. A Polícia Civil informou que foi feito um levantamento no quarto e, segundo a corporação, não foi encontrado nenhum medicamento no local e nenhum outro objeto considerado anormal.

Nesta segunda, a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública da Bahia disse que, conforme os investigadores, não havia marcas de violência no corpo de Lilliany. Só será aberto um inquérito para apurar o que aconteceu caso o laudo aponte que a morte não foi natural.

Foi sepultado na manhã desta segunda-feira o corpo da médica Lilliany Caetano Aquino, de 26 anos, encontrada morta no quarto de uma pousada em Vitória da Conquista, na Bahia. A polícia ainda aguarda o laudo de necropsia para saber se há necessidade de abrir um inquérito sobre o caso. A mulher era de Montes Claros, no Norte de Minas.

O corpo da jovem foi encontrado na noite do último sábado. Conforme a delegacia regional de Vitória da Conquista, Lilliany passou mal, teve uma convulsão e morreu. A Polícia Civil informou que foi feito um levantamento no quarto e, segundo a corporação, não foi encontrado nenhum medicamento no local e nenhum outro objeto considerado anormal.

Nesta segunda, a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública da Bahia disse que, conforme os investigadores, não havia marcas de violência no corpo de Lilliany. Só será aberto um inquérito para apurar o que aconteceu caso o laudo aponte que a morte não foi natural. (EM)