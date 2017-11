Médico cria app para facilitar comunicação com pacientes

Criada para facilitar a interação entre pacientes e médicos com o uso da tecnologia, a telemedicina é uma tendência no Brasil. Explorando esse conceito, o Doctor Konnect ( doctorkonnect.com.br ) é uma plataforma de pós-consulta que oferece monitoramento clínico por meio de videoconferência e permite conversar com o especialista de confiança sem sair de casa e com rapidez.

Para o médico do trabalho e sócio-fundador do Doctor Konnect, Dr. Antônio Alves, o app traz facilidades que vão além dessa aproximação, como a economia de tempo e o estímulo ao acompanhamento dos casos. “Muitas pessoas têm dificuldade em retornar ao consultório em até 30 dias, seja pelo deslocamento envolvido ou pela indisponibilidade de agenda delas ou do médico”, afirma. No aplicativo, o paciente tem acesso aos horários livres do especialista e pode ligar direto nesses períodos, não sendo necessário agendar.

Segundo o Dr. Antônio, essa comodidade para o paciente pode resultar também em descongestionamento dos Pronto Atendimentos. “Estimamos que de 70% a 80% dos casos no PA são de baixa e média complexidade e poderiam ser resolvidos nos consultórios”, diz. A ideia, nesse caso, é direcionar ao app em vez de à emergência quem tem a reincidência ou o aparecimento de sintomas referentes a um quadro clínico já avaliado em consulta.

Para o médico, uma das principais vantagens é a remuneração sempre que houver necessidade de uma avaliação complementar. Outro benefício é a organização da agenda para esses atendimentos, que permite ganhos como qualidade de vida. “O especialista disponibiliza os horários de acordo com o ritmo dele, além de ter uma plataforma para atuação profissional que mantém seus contatos pessoais como privados”, explica o sócio-fundador. (Da redação TN)