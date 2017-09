Médico dá soco na ex-sogra e é morto pelo filho de 17 anos na Bahia

O médico Alexandre Pimenta foi morto pelo próprio filho de 17 anos na tarde deste sábado, dia 2 de setembro, no Condomínio Solares, no município de Esplanada (a 165 quilômetros de Salvador). O adolescente atirou contra o pai após ele ter desferido um soco na avó do jovem.

De acordo com o site Esplanada News, Alexandre teria ido fazer uma visita na casa da ex-esposa, com quem tinha se separado recentemente. Quando o médico chegou na residência, armado com um revólver calibre 32, encontrou a mãe da mulher e deu um soco o rosto dela.

Segundo o site, foi neste momento que o adolescente disparou contra o pai com um revólver calibre 38. O jovem, que não teve o nome revelado, foi apreendido e caminhado para a delegacia do município. A arma usada no crime ainda não foi localizada. (Da redação TN)