Médico que fez ultrassom confirma gestação de gêmeos em mulher que relatou ‘sumiço’ de um dos bebês em Ilhéus

O médico da Clínica Radiológica de Ilhéus (CRI), Edson Moreno, que fez a última ultrassom na dona de casa Cleidiane Silva dos Santos, confirmou a versão dela que o exame, realizado 21 dias antes do parto, confirmou que ela estava grávida de gêmeos. Ela deu à luz na Maternidade Santa Helena, anexo ao Hospital São José, em Ilhéus, no dia 24 de junho, e reclama do suposto sumiço de um dos bebês.

Edson Moreno fez o exame em Cleidiane quando ela estava com 37 semanas de gravidez. “Nós realizamos essa ultrassonografia e constatamos realmente que tinham dois fetos no abdômen do paciente”, afirma.

O médico avalia que o “sumiço” do segundo bebê poderia ser explicado como um caso de “síndrome da transfusão feto-fetal”. “A literatura médica relata os casos de gravidez múltipla a transfusão feto-fetal. Ou seja, um feto retira o nutriente do outro pra suprir e, quando isso acontece, um feto é absorvido. Eu acredito que no caso dessa paciente tenha acontecido isso, a transfusão feto-fetal”, explica.

No entanto, ele pondera que a absorção do segundo feto, com 37 semanas de gravidez, pode não ter sido completa. “Absorvido, 100% não. Como a cesariana é um ato cirúrgico que tem sangue, pode ser que o fetinho absorvido esteja envolvido com compressas e sangue. Nesse momento, como o obstetra dá mais atenção ao feto que vai nascer, aquilo seria coisa secundária. Agora com 37 semanas, eu nunca vi e não sei se tem relato na literatura”, avalia Edson Moreno.

Cleidiane também afirma que, antes do parto, ainda chegou a ser informada no hospital que os dois bebês estavam bem. “Na hora que eu dei entrada no hospital, a mulher foi, deu o toque e escutou o coração dos dois lados. Escutou dos dois e falou que os dois estavam bem. Aí, ela mandou eu tomar banho e ir para a sala de parto. E na hora que eu tava no parto, só chegaram com um no outro dia ainda, porque o menino ficou no berçário. Aí no outro dia apareceram com um e eu falei: cadê o outro? Eu vim para a maternidade para ganhar dois e eu estou aqui com a ultrassom, e eu escutei o coração dos dois lá embaixo, e ela [a enfermeira] falou que os dois estava (sic) bem. E como é que vocês aparecem aqui com uma criança só?”, contou.

A delegada que investiga o caso, Andrea Oliveira, afirmou que a polícia ainda tenta esclarecer o que aconteceu. “Temos duas alternativas: ou a a ultrassonografia está errada, o laudo foi feito de forma errada, ou então realmente havia duas crianças e uma delas está desaparecida. Aí a gente tem que solucionar o caso e ver onde está essa criança”, disse a delegada Andrea Oliveira.

O caso foi registrado na última quinta-feira (6), na delegacia de Ilhéus. A polícia pediu à maternidade que encaminhasse o prontuário médico de Cleidiane e forneça o nome do médico que fez o parto dela, quanto de toda a equipe médica que acompanhou o parto, para que essas pessoas, posteriormente, sejam ouvidas aqui em audiência. “Até porque, nós precisamos, realmente, definir se houve o nascimento de uma ou duas crianças”, disse a delegada Andréa Oliveira. (Informações: G1 Bahia)