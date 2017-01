Medo faz com que busca por vacina contra febre amarela lote postos de saúde em Mucuri

Apesar de Mucuri e demais municípios do extremo sul da Bahia não terem nenhum registro de febre amarela, a preocupação dos moradores é grande devido ao volume de visitantes que procuram as praias do sul da Bahia e a proximidade das regiões que mais têm registrado casos da doença: leste de MG e noroeste do ES.

Em Minas, os casos confirmados de febre amarela subiram para 97, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta sexta-feira (27). O número de mortes confirmadas se manteve estável em relação ao último boletim: 40. Outros 58 óbitos são investigados. De acordo com a secretaria, até esta sexta, foram notificados 486 casos suspeitos. Deste total, 19 foram descartados. Outros 370 ainda estão sob investigação.

No noroeste do Espírito Santo, em Colatina, de acordo com a assessoria da Prefeitura, até o momento, foram notificados 11 casos suspeitos de febre amarela, sendo dez moradores de Colatina e um de São Roque do Canaã. Colatina já apresentou três casos de óbitos nesta semana com suspeita de febre amarela. A terceira morte foi registrada nesta sexta-feira (27). A vítima seria um morador do Distrito de São João Pequeno, interior de Colatina. Os resultados que vão confirmar ou descartar a doença como causa das mortes devem sair entre 15 e 20 dias.

Em Mucuri, apesar da inexistência de casos suspeitos, com medo, as pessoas estão lotando as unidades de saúde, em busca da vacina, que é a única forma de se imunizar. Os estoques da vacina contra a febre amarela foram reforçados mas a quantidade ainda é limitada e senhas são distribuídas por ordem de chegada. Como a quantidade é limitada, as pessoas chegam durante a madrugada e passam às vezes o dia inteiro aguardando para sair vacinada.

Nesta sexta (27), por exemplo, no PSF do bairro Bahia do Sol, na sede de Mucuri, quem chegou às 04h30m da manhã já recebia a senha de número 50. Por volta das 06h30m as senhas distribuídas já estavam no número 140 e às 07h, quando o PSF começa a funcionar já era distribuída a senha de número 170. A má notícia aos que continuavam chegando era que a quantidades de doses disponíveis era de apenas 150.

Para atender a demanda, os funcionários dos PSF’s também tem sacrificado, em alguns momentos, até mesmo o horário do almoço.

Prefeitos e secretários de saúde de diversos municípios baianos, localizados nas regiões oeste, sudoeste e extremo sul, se reuniram na terça-feira (24), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, com o secretário estadual da saúde, Fabio Vilas-Boas, para discutir estratégias de prevenção e controle da febre amarela. No encontro ficou definida a ampliação da vacinação, mas até o momento não houve informação de como será realizada a ampliação, se através de um mutirão ou vai continuar sendo vacinada uma pequena quantidade de pessoas diariamente, quando tiver disponibilidade de vacina. (Informações de Samuca Macedo/falameunobre.com)