Menina de 13 anos é morta em festa paredão no interior da Bahia; nove ficaram feridos

Uma menina de 13 anos foi morta a tiros e outras nove pessoas baleadas na noite deste domingo (22) no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo informações da Central de Polícia, os crimes aconteceram por volta das 22h, na Rua Manoel Valongo, na região conhecida como Pouso Alegre.

No momento do ataque ocorria uma festa paredão no local. Testemunhas contaram que homens armados chegaram no local fazendo vários disparos. De acordo com a polícia, houve uma troca de tiros entre facções rivais. A menina Raíssa Lima Silva, de 13 anos, que estava na festa foi atingida no pescoço, chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento em Itinga, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na mesma situação ficaram feridos Tatiane dos Santos Correia, 21, baleada de raspão no pescoço e espancada, Maurício dos Santos de Carvalho, 20, atingido no ombro direito, Mário Augusto Santos, 18, ferido de raspão no pescoço, Leonardo Silva, 23, tiro no braço esquerdo, Carlos Washington Santos, 18, levou tiro nas costas, Wesley Pereira, 19, baleado na coxa esquerda, Renato Martins, 27, baleado nas nádegas, Paulo Pinheiro, 19, e uma adolescente de 17 anos ferida nas costas.

As nove vítimas feridas foram socorridas para o Hospital Menandro de Faria. O estado de saúde delas não foi divulgado. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). (Informações: Correio)