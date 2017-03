Menor é encontrada morta com sinais de estrangulamento em Nova Viçosa

Na noite deste domingo, dia 26 de março, após informações de moradores através do telefone 190, policiais da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), deslocaram-se a uma propriedade rural próxima ao Povoado de Cândido Mariano, interior de Nova Viçosa, onde uma menor havia sido assassinada.

Chegando ao local os militares depararam-se com o corpo de Adriele dos Santos, de 16 anos de idade, sem sinais vitais e com marcas de violência na região do pescoço. Na perícia de local a cargo do perito criminal Paulo Libório, do Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), ficou comprovado os sinais de estrangulamento.

Após a perícia foi autorizada a remoção do corpo ao IML de Teixeira de Freitas, para exames de necropsia. Como o caso aconteceu no domingo, a ocorrência foi apresentada ao plantão regional da 8ª Coorpin. O inquérito do caso será repassado às mãos do delegado Maderson Dias, titular de Nova Viçosa, que já está investigando a morte. (Da redação TN)