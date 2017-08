Menor sai de casa após o jantar e desaparece no interior de Guaratinga Família já procurou a polícia e comunicou o desaparecimento do menor l Foto: Furo 31

No último dia 29 de julho, Daniel Pereira Santos, de 16 anos, saiu de casa, em Monte Alegre, município de Guaratinga, após o jantar e não voltou. Deste então, a família procura saber o paradeiro do adolescente, que completou dez dias de desaparecido nesta segunda-feira, dia 7 de agosto.

Segundo Marileia Santos Chavier, tia de Daniel, em entrevista ao site Furo 31, o jovem tinha esse costume de sair de casa após o jantar para encontrar com amigos do lugar, logo em seguida retornava para casa.

A família suspeita que Daniel saiu de casa para ir para uma festa que estava acontecendo no povoado. Desesperados os familiares de Daniel entraram em contato com conhecidos que estavam no evento festivo, mas ninguém viu o adolescente.

A família já procurou a Polícia Civil de Guaratinga, onde prestou queixa sobre o sumiço do menor. Qualquer informação acerca do paradeiro do adolescente pode ser passada através dos telefones 190 e 197, polícias Militar e Civil, respectivamente, ou então direto na Delegacia da cidade, no celular 73 9 8235-6745. (Da redação TN)