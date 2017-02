Metrô de Salvador ultrapassa a marca de 315 mil passageiros no Carnaval

O metrô de Salvador tem sido um dos principais meios de transporte para o folião ter acesso aos circuitos do Carnaval. De quarta-feira a domingo 22 a (26), mais de 315 mil pessoas utilizaram o modal, que dá a possibilidade de integração com o ônibus, garantindo economia financeira e de tempo nas viagens. “É importante contarmos com o metrô para ir para o Carnaval. Evita que as pessoas bebam e dirijam, além de ter um preço bom para todo mundo”, disse o professor de Educação Física, Diego Trivena.

O metrô funciona em horário normal, das 5 a 0h, e liga diversos pontos da cidade com a Linha 1, em pleno funcionamento, e a 2, parcialmente em operação. Gente fantasiadas; com roupa comum, famílias completas passam pelo modal diariamente. Mas para quem trabalha no período carnavalesco, esse meio de transporte também é uma boa escolha.

“A gente se sente segura em trafegar pela cidade, mesmo com a concentração das pessoas no circuito. Economiza tempo, porque chega mais rápido do que de ônibus, e vai vendo a paisagem, com ar condicionado. É maravilhoso”, ressaltou a empregada doméstica, Ana Souza.

A Linha 1 opera a todo vapor da Estação Pirajá até a Lapa, passando por Bom Juá, Retiro, Acesso Norte, Bonocô, Brotas e Campo da Pólvora. É na estação Acesso Norte, no meio do percurso, que o passageiro pode mudar de rota para a Linha 2, que já funciona com Estação Detran e Rodoviária.

A expectativa é que até o mês de maio deste ano outras quatro estações sejam inauguradas na Linha 2 – Pernambués, Imbuí, CAB e Pituaçu. A Estação Pituaçu é a maior da Linha 2 e contará com um Terminal de ônibus integrado, que já está em construção. (Da redação TN)