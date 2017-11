Micro-ônibus gratuitos vão garantir transporte entre municípios atendidos pelas novas policlínicas regionais

Criadas para ampliar e melhorar a qualidade do atendimento de saúde no interior da Bahia, as quatro policlínicas regionais que o Governo estará inaugurando nos meses de novembro e dezembro contarão com micro-ônibus exclusivos e gratuitos para fazer o transporte de pacientes. Os veículos vão circular com diferentes rotas pelos municípios que integram os consórcios de saúde de cada região, facilitando o acesso da população às novas unidades. A primeira policlínica será entregue na sexta-feira (dia 17), em Teixeira de Freitas, para atender aos moradores das cidades do extremo sul baiano.

Na região, os micro-ônibus funcionarão com seis roteiros. O primeira vai conduzir os passageiros de Itamaraju até Teixeira de Freitas. O segundo passará por Prado e Alcobaça, enquanto o terceiro tem na sua rota Nova Viçosa (sede), Mucuri. O quarto roteiro inclui Caravelas e Posto da Mata, distrito de Nova Viçosa. Um quinto veículo vai circular pelas cidades de Vereda, Lajedão e Ibirapuã. Já o sexto micro-ônibus levará os pacientes de Itanhém, Medeiros Neto até a Policlínica.

As demais policlínicas vão atender aos consórcios de municípios das regiões de Guanambi, que será inaugurada no dia 24 deste mês, Irecê e Jequié, com entrega marcada para os dias 21 e 22 de dezembro, respectivamente.

Funcionamento

As policlínicas não atenderão urgências e emergências ou outros tipos de demanda espontânea. O atendimento é feito através de um agendamento pelas Secretarias da Saúde dos municípios que fazem parte do Consórcio que administra a unidade.

A Policlínica regional em Guanambi vai atender moradores dos municípios de Caculé, Caetité, Carinhanha, Guanambi, Ibiassucê, Igaporã, Iuiú, Jacaraci, Lagoa Real, Licínio de Almeida, Malhada, Matina, Mortugaba, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Rio De Santana, Rio do Antônio, Sebastião Laranjeiras e Urandi.

A unidade instalada em Irecê também vai beneficiar os municípios de América Dourada, Barra do Mendes, Barro Alto, Cafarnaum, Canarana, Central, Gentio do Ouro, Ibipeba, Ibititá, Itaguaçú da Bahia, João Dourado, Jussara, Lapão, Mulungu do Morro, Presidente Dutra, São Gabriel, Uibaí e Xique-Xique.

Já a Policlínica regional em Jequié atenderá aos municípios de Aiquara, Apuarema, Barra do Rocha, Boa Nova, Brejões, Cravolândia, Dário Meira, Ibirataia, Ipiaú, Irajuba, Iramaia, Itagi, Itagibá, Itamari, Itaquara, Ituruçu, Jaguaquara, Jequié, Jitaúna, Lafaiete Coutinho, Lajedo do Tabocal, Manoel Vitorino, Maracás, Nova Itarana, Planaltino e Santa Inês. (Da redação TN)