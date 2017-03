Militares do PETO prendem “Buda” e fecham “boca de fumo” em Teixeira de Freitas

Na tarde desta terça-feira, dia 7 de março, os militares do PETO/ROTAM, que é uma guarnição especializada de motopatrulhamento da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), receberam uma denúncia anônima, informando que uma residência localizada na Rua Florianópolis, no Bairro Wilson Brito, local também conhecido por “Buraquinho”, era usada como ponto de comercialização de drogas. Com a informação os militares foram rapidamente ao local, onde abordaram o proprietário do imóvel.

Sebastião de Souza Carvalho Júnior, o “Buda”, de 31 anos de idade, inicialmente tentou negar ser traficante, mas quando os policiais fizeram buscas no interior de sua residência, encontraram 52 buchas de maconha, já embaladas e prontas para comercialização, duas porções maiores da mesma droga, duas facas usadas para cortar entorpecentes, um aparelho celular e R$ 1,5 mil em espécie.

Com a descoberta os militares deram voz de prisão e conduziram “Buda” e os materiais aprendidos até a sede da 8ª Coorpin, onde o caso foi registrado e apresentado à delegada Maria Luíza Ribeiro, de plantão na unidade.

Com base nos depoimentos colhidos e nas provas apresentadas pelos policiais, a delegada flagranteou Sebastião de Souza Carvalho Júnior, o “Buda”, de 31 anos de idade, por crime de tráfico de drogas, com base no Artigo 33, da Lei 11.343/2006 e determinou que ele fosse recolhido imediatamente à carceragem, onde permanece à disposição da Justiça. (Por Ronildo Brito)