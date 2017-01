Mineiro é preso armado com revólver 32 municiado no interior de Nova Viçosa

Foi preso por volta das 21h50 do último sábado, dia 28 de janeiro, no trevo de acesso a Helvécia, distrito de Nova Viçosa, Zezito Santana Soares, de 39 anos, natural de Nanuque-MG., e morador da Rua Caravelas, no próprio lugar onde acabou detido por policiais militares da Cipe-Mata Atlântica.

Os policiais passavam pela rodovia BR-418, que margeia o lugar e desconfiaram de Zezito, que teria ficado nervoso. Na abordagem os militares encontraram num dos bolsos da jaqueta do acusado, um revólver calibre 32, municiado com cinco cartuchos intactos.

Com a descoberta, Zezito Santana Soares, de 39 anos, que não soube explicar os motivos de andar armado, terminou sendo conduzido e apresentado à sede da 8ª Coorpin, onde estava de plantão o delegado Marcus Vinícius. As últimas informações dão que o acusado foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo e como o crime é afiançável, deve ser arbitrado um valor, que se for pago, lhe permitirá responder em liberdade. (Por Ronildo Brito)