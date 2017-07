Ministério Público denunciou 700 crimes ocorridos durante greve da PM no ES

O Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES) ofereceu à Justiça mais de 700 denúncias de crimes ocorridos durante a greve da Polícia Militar no estado. Sete denúncias são contra 10 militares. O número foi apresentado nesta segunda-feira (31), pela Força Tarefa criada para acompanhar e participar das investigações dos crimes durante a paralisação.

O estado viveu a pior crise na segurança da história, no mês de fevereiro de 2017, depois que um movimento formado por esposas, amigos e parentes de policiais militares fechou as entradas das unidades de polícia, exigindo melhorias nos salários dos policiais, entre outros pedidos. Durante mais de 20 dias sem a Polícia Militar nas ruas, houve uma série de crimes e mortes violentas. A Força Nacional e as Forças Armadas precisaram atuar no Espírito Santo.

De acordo com o MP-ES, neste período, a Força Tarefa identificou 210 homicídios, e 50 pessoas foram denunciadas por esse tipo de crime. Segundo o promotor Pedro Ivo de Sousa, coordenador do Centro Operacional Criminal (CACR) e coordenador da Força Tarefa, existem sete denúncias contra dez policiais militares.

“Há denúncias contra policiais militares, e elas envolvem todas as patentes, desde os praças até os oficiais. Os crimes são os mais diversos. Algumas dessas pessoas foram denunciadas mais de uma vez. Agora se inicia uma nova fase, que é a do processo”, explicou Sousa.

Dos dez militares denunciados, seis são praças, um é tenente-coronel, dois capitães e um major.

Ele acrescentou que as denúncias envolvendo militares são resultado de uma atuação com participação da própria Corregedoria da PM, e que os “instrumentos de prova” envolvem depoimentos, áudios e gravações.

Segundo o promotor, o trabalho do MP-ES busca a responsabilização pelos crimes ocorridos no período de paralisação dos militares. “Os latrocínios praticados também foram identificados, e o MP também está buscando a responsabilização, também os atos praticados pelos militares e pelas mulheres envolvidas no movimento foram devidamente analisados. O MP se empenhou, assim como outras instituições públicas, para dar uma resposta a tudo que foi praticado”, disse. (Informações: A Gazeta)