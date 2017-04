Moradora denuncia escuridão e lixo sendo coletado numa carroça em Itamaraju

Na noite desta segunda-feira, dia 3 de abril, uma moradora na Rua Redenção, no Bairro Novo Prado, região oeste de Itamaraju, gravou um vídeo com o seu celular e enviou ao Teixeira News através do WhatsApp (73) 9 9917-7501. Na gravação a jovem percorre parte da extensão da rua e com a luz da câmera do celular ligada, relata os postes com lâmpadas queimadas e os buracos existentes. “Pra caminhar aqui à noite só com lâmpadas, ao contrário, a pessoa pode cair num dos buracos. Iluminação aqui só na parte de cima do bairro, pois nas demais ruas a escuridão é total”, denuncia.

Ainda na filmagem a moradora relata que há sete anos a coleta do lixo nessas vias esburacadas do Bairro Novo Prado, o mesmo onde fica o Estádio Municipal Juarez Barbosa, é feita numa carroça puxada por um burro. “Tem mais de três anos que estamos sem iluminação pública e o povo da rua quando vai andar à noite, usa lanterna. Uma vergonha, pois todos os meses pagamos taxa de iluminação. Se eu te falar o que pega nosso lixo, você não vai acreditar… Um burro com carroça”, salienta.

A Prefeitura de Itamaraju não possui assessoria de imprensa pra responder esses questionamentos. (Por Ronildo Brito)