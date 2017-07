Moradora do interior de Itamaraju reclama de desmandos do administrador e da falta de coleta de lixo



Uma semana após a polêmica do lixão às margens de um córrego configurado crime ambiental, um vídeo publicado por uma moradora do distrito de Pirajá, localizado na zona rural de Itamaraju, está dando o que falar na internet novamente. A gravação mostra o desabafo de uma idosa conhecida como ‘Vedinha’ moradora da rua Belo Horizonte que reclama do administrador do lugar a quem acusa de ter cortado o fornecimento de água de sua residência.

Dona Vedinha mora sozinha, mas tomou coragem de gravar o vídeo onde também reclama da falta de coleta de lixo naquela comunidade. No vídeo a moradora volta mostrar que o lixo continua acumulado nas ruas do distrito. “Ele deveria fazer era limpar a rua, colocar o carro pra pegar o lixo” , reclama aparentemente irritada com o desaforo do administrador. Na sequência das imagens, a moradora aparece juntando o lixo que é de responsabilidade da prefeitura.

O desabafo da moradora de Pirajá vem à tona após a prefeitura tomar uma medida paliativa de deslocar duas vezes por semana um caminhão da sede do município para fazer a coleta de lixo naquele distrito. No entanto, a comunidade cobra a contratação de um veículo que permaneça no interior, uma vez que, com as frequentes chuvas que caem na região as estradas que ligam a zona rural estão em estado precário, o que pode criar dificuldades para se chegar até o distrito.

Agora é aguardar os próximos capítulos desta novela, e saber o desfecho desta trama que está se transformando em uma queda de braço entre a prefeitura municipal e a comunidade que alega não ser ouvida pela gestão do prefeito Marcelo Angênica e sua equipe de governo. (Da redação TN)