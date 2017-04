Morre radialista que foi atingida por carro alegórico no Carnaval do Rio

Morreu neste sábado (29) a radialista Elizabeth Ferreira Joffe, de 55 anos. Ela foi uma das vítimas do acidente com o carro alegórico da escola de samba Paraíso do Tuiuti, durante a abertura do desfile do Grupo Especial, na Marques de Sapucaí. A informação foi confirmada pela direção do Hospital Quinta D’Or, em São Cristóvão, onde Elizabeth estava internada.

Elizabeth trabalhava como repórter de pista da Ativa FM. Ela estava na área próxima à concentração quando foi atingida pelo carro alegórico. Ao todo vinte pessoas ficaram feridas ao serem atingidas pelo veículo.

Um dos carros da escola perdeu o controle e prensou pessoas na grade que separa a arquibancada da pista. Alguns feridos ficaram presos nas ferragens e bombeiros tiveram que serrar a grade. Duas pessoas foram levadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, com ferimentos graves. (Da redação TN)