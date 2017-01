Morre segunda vítima de pistoleiros em Itamaraju; ferido foge do hospital Uender morreu na hora e Dedé a caminho do hospital

Morreu na noite desta sexta-feira, dia 20 de janeiro, assim que deu entrada no pronto socorro do Hospital Municipal de Itamaraju (HMI), um adolescente conhecido por “Dedé”, de 17 anos, vítima de atiradores enquanto conversava com amigos em frente a uma residência na Rua Amazonas, Bairro Fátima, região central da cidade.

Segundo informações da polícia os jovens conversavam, quando criminosos chegaram armados e começaram a efetuar disparos de arma de fogo em direção ao grupo. Moradores próximos relataram que houve correria e três deles acabaram sendo alvejados.

Um jovem de prenome Uender morreu no local, enquanto o adolescente Dedé veio a óbito ao chegar no HMI. Um terceiro rapaz atingido numa das pernas, também foi socorrido ao hospital, mas teria fugido de lá, temendo ser morto numa possível invasão dos atiradores. Ninguém sabe ao certo se a fuga se deu a pé ou com apoio de algum amigo ou familiar. (Da redação TN)