Morre vereador que sofreu AVC durante sessão da Câmara no ES

Faleceu na manhã desta terça-feira (24) o vereador Sebastião Gomes (PP), 57 anos, mais conhecido como Buíu. Ele estava internado no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, desde a última terça-feira (17), após sofrer um Acidente Vascular Cerebral durante a sessão. Ele era casado havia 35 anos e deixa quatro filhos.

O hospital divulgou apenas um boletim após a internação do vereador, informando que o estado de saúde era considerado bastante grave. O quadro clínico de Buiú até chegou a melhorar, mas ele não resistiu.

O presidente da Câmara de Cachoeiro, Alexandre Bastos, disse que Buiú era uma pessoa simples, que lutou muito para ter o primeiro mandato. “ Ele era um guerreiro, uma pessoa humilde. Ele foi meu assessor parlamentar, uma pessoa que lutou muito para ter o mandato de vereador, foram várias eleições, sempre foi líder comunitário. Estava animado fazendo um mandato de resultado para as suas regiões e infelizmente nos deixou muito cedo”.

Bastos ainda contou que, ao ser eleito, Sebastião realizou o sonho dele, dos amigos e da família. “O slogan de campanha dele foi ‘Agora vai’ e ficou marcado. A vida é assim não teve jeito”, lamentou.

De acordo com a assessoria do vereador, por volta de 12h30 o caminhão do Corpo de Bombeiros percorrerá as principais ruas da cidade e seguirá para o Pavilhão de Eventos da Ilha da Luz, onde o corpo será velado até às 16h. Em seguida o corpo será levado para Conduru, onde ocorrerá o sepultado, às 18h.

A prefeitura decretou luto oficial de três dias. (Informações: A Gazeta)