Morte na feira livre e homem esfaqueado próximo ao Ginásio de Esportes de Itamaraju Foto: Cocobongo

Por volta das 12h desse sábado, dia 29 de abril, um jovem conhecido por “Cheirinho” foi morto a tiros ao lado do Mercado Municipal de Itamaraju, em plena feira livre. No momento da execução dezenas de pessoas estavam no local, onde faziam suas compras.

Pouco tempo antes, um homem de prenome Everaldo, foi esfaqueado nas imediações do Ginásio de Esportes Almir Nobre de Almeida, que fica ao lado de onde está sendo montada a nova sede da 43ª Companhia Independente da Polícia Militar de Itamaraju (CIPM).

Segundo informações de moradores, primeiro a vítima foi agredida a socos e pontapés e ao cair em via pública, terminou alvejada com os golpes de faca do tipo peixeira. Na sequência o criminoso fugiu a pé.

Populares acionaram o SAMU, que designou uma equipe de socorristas ao local. Logo após os primeiros socorros, o homem ferido foi socorrido ao Hospital Municipal de Itamaraju (HMI), onde ficou internado. Não há informações atualizadas sobre o seu estado de saúde.

Autoria e motivação do ataque são conhecidas e a Polícia Civil instaurou inquéritos para investigar os crimes. (Da redação TN)