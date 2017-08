Motociclista de Teixeira de Freitas morre em grave acidente na BA-001, em Nova Viçosa

O motociclista Wanderson Santana Batista, de 26 anos, que residia no Bairro Liberdade, região sul de Teixeira de Freitas, morreu no início da tarde deste domingo, dia 6 de agosto, após se envolver em uma colisão frontal, ocorrida na rodovia BA-001, região da Costa do Atlântico, em território do município de Nova Viçosa.

As circunstâncias do acidente ainda estão apuradas pela delegada Waldiza Fernandes, titular da Polícia Civil de Nova Viçosa. Apenas sabe-se que a moto Honda CG Titan, pilotada por Wanderson, bateu de frente com um veículo, de cor prata. Com o impacto o motociclista foi arremessado à distância e morreu na hora, enquanto a motocicleta ficou completamente destruída.

No meio da tarde, após guia assassinada pela delegada Waldiza Fernandes, o corpo acabou removido ao Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), para exames de necropsia. Não foi informado o número de ocupantes do carro e nem se houve algum ferido. (Por Ronildo Brito)