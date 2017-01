Motociclista é assassinado a facadas após briga de trânsito em Teixeira de Freitas

Segundo informações levantadas pela Polícia Militar, primeira força de segurança a chegar no local do crime, na noite deste domingo (8), Jailton Rocha de Matos, de 35 anos, que trafegava em uma moto Honda Biz, de cor vermelha, placa OKG 0317, se envolveu em uma discussão de trânsito com um desconhecido, nas imediações do trevo de acesso a Teixeira de Freitas, em frente ao depósito da Pianna.

Após a discussão, relataram as testemunhas, o motorista do carro apossou-se de uma faca do tipo peixeira e desferiu várias golpes em Jailton, que trabalhava como vaqueiro de uma propriedade rural próxima ao Vila Feliz, na saída para Alcobaça.

Golpeado violentamente pelo menos oito vezes, Jailton Rocha de Matos, de 35 anos, ainda tentou caminhar, mas caiu logo depois e veio a óbito em seguida. Após perceber a vítima morta o assassino entrou no seu veículo, de placa não anotada e fugiu sem deixar pistas.

A arma do crime ficou cravada no peito esquerdo do trabalhador rural. A Polícia Militar preservou o local onde estava o corpo até a chegada da Polícia Civil. O delegado Bruno Ferrari e sua equipe estiveram no local e realizaram o levantamento cadavérico. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT), liderada pelo perito criminal Bruno Melo, realizou os trabalhos periciais. Logo depois foi autorizada a remoção do corpo ao IML, para exames de necropsia.

O delegado Bruno Ferrari informou a imediata instauração de um inquérito policial, para tentar identificar o criminoso. Informações acerca de sua identificação podem ser passadas anonimamente à Polícia Civil pelo telefone 197. (Por Ronildo Brito)