Motociclista foge de atiradores, cai e acaba executado com tiros de pistola em Teixeira de Freitas

A execução ousada aconteceu no fim da tarde desta sexta-feira, dia 30 de dezembro, no Bairro São Lourenço, região central de Teixeira de Freitas e segundo testemunhas, Wanderson de Souza Silva, de 30 anos, que pilotava uma motocicleta, placa OZS-6290, começou a ser perseguido pelos criminosos na Avenida Padre Anchieta, mas ao tomar rumo por uma outra via pública, acabou caindo, momento que foi perseguido e executado com 12 disparos de pistola Ponto 40.

Os dois assassinos estavam a bordo de um veículo Ford Fiesta, de cor preta, placa HLY-4851, licenciado em Betim, Minas Gerais. Quando a vítima caiu da moto os pistoleiros desceram rapidamente do veículo e possivelmente temendo a ação da polícia, logo após o crime, o abandonaram e fugiram a pé. A polícia ainda não informou se o carro abandonado é roubado.

Em seguida à execução, moradores próximos acionaram a Polícia Militar pelo telefone 190 e assim que uma guarnição chegou ao local e comprovou a veracidade da informação, tratou de repassar o ocorrido à Polícia Civil e ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Na perícia de local foram constatadas as doze perfurações no corpo da vítima e próximo ao corpo foram recolhidos três projéteis e nove estojos deflagrados. Autoria e motivação do assassinato são desconhecidas. (Por Ronildo Brito)