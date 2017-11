Motociclista morre ao se chocar contra eucaliptos em Linhares-ES

Um homem morreu ao colidir a moto que conduzia contra eucaliptos às margens da ES 245, em Linhares, Norte do Espírito Santo. O acidente foi registrado pela Polícia Militar às 16h30 desta quinta-feira (23), no quilômetro 12, localidade de Chapadão do 15.

De acordo com o boletim policial, Elton Vargas de Alvarenga, 27 anos, conduzia sua Honda CG no sentido Linhares – Rio Bananal. Ao passar pelo quebra-molas, perdeu o controle do veículo e chocou-se de frente com os eucaliptos. O motociclista morreu no local.

O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares. A moto da vítima foi liberada para familiares. (Informações: A Gazeta)