Motociclista não resiste após “voar” em quebra-molas na BR-418, no município de Caravelas

Na tarde deste último sábado, dia 29 de julho, um motociclista conhecido por “Bilão”, morreu após um grave acidente por volta das 15h, na rodovia BR-418, próximo a Juerana, distrito pertencente ao município de Caravelas. Segundo testemunhas a motocicleta pilotada pela vítima “voou” em um redutor de velocidade e a morte do rapaz, que seria oriundo de Helvécia, em Nova Viçosa, foi instantânea.

Socorristas do SAMU chegaram a comparecer no local, mas a vítima, que trabalhava como segurança, já estava em óbito. Testemunhas disseram que “Bilão” quebrou o pescoço. Após o impacto no quebra-molas o motociclista foi arremessado longe e ainda segundo moradores próximos, esse foi o quarto acidente com morte no local.

No fim da tarde do sábado, dia 29, o corpo do motociclista foi removido ao IML de Teixeira de Freitas, para exames de necropsia. O trecho da rodovia onde aconteceu o acidente é plano e muitos condutores, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), abusam da velocidade. (Por Ronildo Brito)