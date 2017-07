Motociclista que participou de confraternização na Café Norte morre em acidente próximo a Teixeira de Freitas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi informada na início da noite deste sábado, dia 1º de julho, sobre um acidente automobilístico, ocorrido na BR-101, próximo a um local conhecido como “Entrada da Balança”, em território de Teixeira de Freitas, envolvendo uma moto modelo Honda Bros, de cor preta, placa policial NZX-3965. Os PRFs foram ao local e encontraram o motociclista já sem sinais vitais.

A vítima foi identificada como Urbano Silva Ferreira, o “Paulista”, de 33 anos, morador do Residencial Padre José, em Teixeira de Freitas. Segundo colegas do motociclista morto, que chegaram ao local pouco tempo depois, eles estavam juntos em uma confraternização na Fazenda Café Norte, em Itamaraju, onde comemoraram o final da colheita deste ano, festa essa que se tornou uma tradição para os trabalhadores que prestam serviço neste período de colheita do café.

Ainda segundo os colegas, “Paulista” teria ingerido bastante bebida alcoólica na confraternização e que na saída teria sido aconselhado a não retornar com a moto para Teixeira de Freitas, e que fosse no ônibus, juntamente com os demais. Ele então optou em vir em sua moto, mesmo com a insistência de todos.

Não há testemunhas presenciais do acidente, mas na perícia de local, com base nas marcas da pista e fraturas no corpo da vítima, aparentemente houve o choque com um veículo de grande porte, possivelmente caminhão ou carreta. Após o levantamento cadavérico comandado pela delegada Maria Luíza Ribeiro, de plantão na sede da 8ª Coorpin e perícia de local a cargo dos peritos do Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), foi autorizada remoção do corpo ao IML para exames de necropsia.

A delegada Maria Luíza informou a imediata instauração de um inquérito policial para investigar as circunstâncias do acidente fatal. (Da redação TN)