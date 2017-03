Motociclista sai da pista e morre ao bater em poste na BA-290, no trecho Teixeira de Freitas/Alcobaça

O acidente automobilístico aconteceu na noite desta terça-feira, dia 8 de março, na rodovia BA-290, próximo à antiga usina de asfalto, na saída de Teixeira de Freitas rumo ao município de Alcobaça, quando Manoel de Jesus Dantas, de 42 anos, que conduzia uma motocicleta Yamaha YBR 125, placa policial NFZ-4913, ainda por motivos desconhecidos, perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu violentamente em um poste de energia elétrica da Coelba.

Outros condutores que também trafegavam no mesmo trecho viram o acidente e quando aproximaram-se do motociclista, que segundo levantamentos da polícia seria morador de Alcobaça, perceberam que o mesmo ainda apresentava sinais vitais e imediatamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Uma equipe de socorristas foi ao local, mas quando chegou, o motociclista acabara de entrar em óbito.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRF), mandou uma guarnição ao lugar, onde tomou as primeiras providências, sinalizou o trânsito e preservou o local até a chegada da Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica (DPT). A motocicleta ficou destruída e o impacto foi tão violento, que o capacete saiu da cabeça do motociclista e foi parar cerca de 20 metros do local da batida.

A delegada Maria Luíza Ribeiro, de plantão na 8ª Coorpin e os peritos Danilo Bastos e Danilo Mattos, realizaram o levantamento cadavérico e perícia de local, respectivamente. Logo depois autorizaram a remoção do corpo ao IML de Teixeira de Freitas, para exames de necropsia. As causas do acidente ainda serão esclarecidas pela Polícia Civil. (Por Ronildo Brito)