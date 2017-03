Motociclistas batem em caminhão na BA-698, entre Prado e Itamaraju; um morre e outro fica ferido e preso às ferragens

Um acidente envolvendo um caminhão F-4000 e uma motocicleta Honda Pop, ocorrido no final da tarde deste sábado, dia4 de março, na rodovia Ba-698, próximo à comunidade de Duas Barras, mais conhecida como Pontinha, em território do Prado, deixou uma pessoa morta e outra presa às ferragens.

Segundo informações da Polícia Militar, os dois ocupantes da pequena motocicleta, oriundos de Cumuruxatiba, também no município do Prado, ainda por motivos que estão sendo investigados, acabaram batendo no caminhão, veículo dirigido por um homem morador de Itamaraju.

Na colisão, um dos motociclistas identificado até agora pelo prenome de Dico, teve uma das pernas arrancadas e morreu no local, enquanto o outro ficou preso debaixo do caminhão. A polícia e o socorro foram acionados para prestar atendimento às vítimas. O motorista do caminhão fugiu do local.

O rapaz ferido foi socorrido ao Hospital Municipal de Itamaraju (HMI), enquanto o corpo da vítima fatal acabou removido ao IML, para exames de necropsia. O caso está sendo investigado pelo delegado Júlio César Telles, titular da Polícia Civil no município do Prado. (Por Ronildo Brito)