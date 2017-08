Vídeo: Motorista acusa vice-prefeito de derrubar muro, bater no seu carro e fugir em Itamaraju

No fim da tarde deste sábado, dia 19 de agosto, o dono de um veículo Volkswagen Gol, de cor preta, placa JHF-7870, filmou e postou nas redes sociais, um acidente que havia acabado de acontecer na Rua Nova Alegria, região da cidade baixa, em Itamaraju.

Segundo ele mesmo relata na gravação, a colisão contra o muro da casa de um morador, seguida de batida em marcha ré em seu carro, foram provocadas por uma caminhonete Toyota Hilux, de cor prata, que estaria sendo conduzida pelo vice-prefeito do município, Jairo Almeida Filho, mais conhecido como “Téa Produções”.

Os motivos do acidente automobilístico, bastante estranho para uma via pública relativamente plana, são desconhecidos oficialmente e o motorista responsável pela gravação, alega que não poderia afirmar, sem provas, que o vice-prefeito havia bebido, apesar de momentos antes, “Téa Produções” ter sido visto em um bar, localizado em frente a uma academia de ginástica, na Rua Cinco de Outubro. A rua onde aconteceu a dupla batida fica próxima.

Ainda segundo o autor da gravação, que alega esperar que o vice-prefeito possa ressarcir os prejuízos causados na lateria do seu Gol, logo após o violento impacto no muro, “Téa Produções” teria repassado a condução da caminhonete para um rapaz de prenome Amarildo, que seria funcionário da Prefeitura Municipal de Itamaraju. “Além do vice Téa Produções, existiam outras pessoas no carro. Em relação ao muro ele teria assegurado pagar e eu quero saber como vou ficar com meu carro amassado”.

Outro morador vizinho conseguiu fotografar a caminhonete ainda no local do acidente, com várias avarias na frente, com o parachoque caído e ao lado dos restos de materiais de construção do muro derrubado. (Por Ronildo Brito)