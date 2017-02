“Caiu no sono”: Motorista bêbado sofre acidente na BR-101, imediações do trevo de Mucuri

No fim da madrugada deste domingo, dia 26 de fevereiro, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), após informações de motoristas que trafegavam no trecho, deslocaram-se para atender um acidente automobilístico ocorrido na rodovia BR-101, imediações do trevo de acesso a Mucuri.

Chegando ao local os PRFs encontraram um Ford/Focus, placa PPM-0588 e no interior estava o condutor, identificado como Welington Gualberto Almeida Gomes, de 22 anos, que perdeu o controle da direção e o veículo subiu no acostamento da rodovia.

Quando a equipe da PRF chegou ao local o condutor estava dormindo dentro do carro acidentado, apresentando visíveis sinais de embriaguez. O mesmo realizou o teste de etilômetro com o resultado de 0.57mg por litro de ar expelido dos pulmões, bem acima do permitido pelo Código Brasileiro de Trânsito.

Com a constatação do alto teor alcoólico, Welington Gualberto Almeida Gomes, de 22 anos, foi preso em flagrante e acabou sendo conduzido à sede da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, onde ficou à disposição da Justiça. A multa para quem é flagrado dirigindo bêbado é de R$ R$ 1.915,00 e em caso de reincidência o valor sobre a R$ 3.830,00. (Por Ronildo Brito)