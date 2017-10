Motorista de Itabatã é preso embriagado e em posse de entorpecentes

Foi preso e conduzido à Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas (DT), João Renato Zandominigi de Oliveira, morador da Avenida Marieta Gazinelli, em Itabatã, distrito de Mucuri, pelo fato de o mesmo, dirigir em visível estado de embriaguez. Policiais militares fizeram uma varredura no interior do veículo do acusado, onde localizaram duas pedras de crack, além de uma latinha de cerveja, com vestígios da mesma droga.

Em seguida à descoberta os policiais conduziram o motorista ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, para realização do teste do etilômetro, sendo constatado um teor alcoólico de 0,62 por litro de ar expelido, bem acima do que determina a lei.

Após a constatação, João Renato Zandominigi de Oliveira, recebeu voz de prisão e foi conduzido à Polícia Civil, onde permaneceu preso. Ele vai responder por embriaguez ao volante e posse de entorpecente. (Da redação TN)