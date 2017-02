Motorista do Samu descobre que filho está morto ao atender chamado O motorista do carro envolvido no acidente estava com a carteira de habilitação suspensa (Foto:Reprodução/aRede)

Ao receber um chamado de atendimento num acidente, um motorista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Ponta Grossa, no Paraná, descobriu que o próprio filho estava morto. De acordo com o Jornal da Manhã, da TV RPC, o jovem de 21 anos já estava morto quando a ambulância chegou para o atendimento.

Segundo o Samu, o motorista seguiu com uma equipe para fazer o atendimento de uma vítima após uma batida entre um carro e uma moto na Avenida Visconde de Mauá, na madrugada deste domingo (26).