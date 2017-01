MP apura possível ilegalidade no aumento dos salários de prefeito, vice, vereadores e secretários de Itamaraju Promotor Tarcísio Robstei França, titular da 1ª Promotoria de Itamaraju

O Ministério Público Estadual (MPE), através do promotor Tarcísio Robstei França, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Itamaraju, instaurou Inquérito Civil para apurar eventual ilegalidade em um projeto aprovado pelo Legislativo Municipal, que concedeu aumento nos salários do prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais. A aprovação aconteceu no ano passado e as novas regras já estão em vigor desde o dia primeiro de janeiro.

De acordo com o Ministério Público (MP), com base em posicionamentos adotados em outras cidades, o reajuste vai de encontro com o estabelecido pelo disposto no artigo 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece como “nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato.

O inquérito foi aberto pelo promotor Tarcísio França, após denúncia realizada por um membro do grupo social “Fiscaliza Itamaraju”, após tomar conhecimento da aprovação do projeto de lei na Câmara Municipal, entre os meses de outubro e novembro de 2016, portanto fora do prazo mínimo estabelecido em lei.

O salário do prefeito por exemplo, que era de R$ 17 mil, passou para R$ 20 mil. O vice-prefeito recebia R$ 12 mil e agora passa a receber R$ 15 mil. Os secretários municipais tiveram os vencimentos mensais fixados em R$ 9 mil e os vereadores tiveram reajustados os salários de R$ 8 mil para R$ 10 mil. (Da redação TN)