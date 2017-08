MP vai fechar 33 promotorias no interior da Bahia; Alcobaça, Itapebi e Itagimirim estão na lista

Quem pretende usar os serviços oferecidos pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) no interior do estado precisa ficar atento. Nos próximos dois meses o órgão vai desativar 33 Promotorias de Justiça. As unidades serão fundidas à 28 Promotorias de Justiça agrupadoras que já estão em funcionamento.

Segundo o promotor de Justiça Artur Ferrari, a decisão foi tomada na semana passada, após o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), desativar 33 comarcas no estado, em 5 de julho de 2017. A medida também visa diminuir os custos que o MP-BA tem com a manutenção dessas unidades.

Atualmente, o MP tem 482 Promotorias de Justiça no interior e outras 206 em Salvador. As 33 unidades que serão desativadas são de entrância inicial, ou seja, pequenas promotorias, e não têm juízes ou promotores titulares. Na prática, o cidadão terá que se deslocar para locais mais distantes para conseguir atendimento, mas, apesar das mudanças, Ferrari garante que a qualidade do serviço não será afetada.

No extremo sul a medida atinge os municípios de Alcobaça, Itagimirim e Itapebi. A promotoria de Alcobaça será agrupada ao Prado, enquanto Itagimirim e Itapebi ficarão centralizadas na comarca de Eunápolis. (Da redação TN)