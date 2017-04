MPF/BA fará reunião com representantes indígenas no dia 19 de abril

O Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA) realizará, em 19 de abril, Dia do Índio, uma reunião com representantes do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia (Mupoiba) para tratar das dificuldades enfrentadas pelas comunidades em todo o estado. O encontro será na sede do MPF em Salvador, na Rua Ivone Silveira, 243, Doron, às 10h.

A reunião, convocada pelo procurador da República Leandro Bastos Nunes, discutirá a atual situação da educação e saúde nas comunidades indígenas baianas. Em 2015, o MPF instaurou inquérito civil para apurar irregularidades denunciadas pelos representantes do Mupoiba — como a falta de estrutura no atendimento médico aos índios, abastecimento de água deficiente, escolas com obras não concluídas e falta de profissionais nas escolas indígenas. Naquele mesmo ano, o MPF também realizou reunião com os representantes do movimento, na qual foram reiteradas as reivindicações.

O MPF vem atuando para solucionar os problemas apontados em 2015, frente a órgãos como a Secretaria de Educação do Estado da Bahia e a Secretaria Especial de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde. Com a nova reunião, o panorama atual deve ser avaliado junto aos indígenas, e outras questões que necessitem da atenção do MPF podem ser levantadas.

Abril Indígena – O encontro marca o Dia do Índio e integra a campanha #ABRILIndígena do MPF, que tem como objetivo reforçar a necessidade de proteção e fortalecimento dos direitos dos povos indígenas, valorizar sua diversidade e relevância, discutir as formas de garantir seus direitos, bem como combater os retrocessos na política indigenista brasileira.

Até o fim do mês, estão previstas ações como a divulgação de números relativos à ação coordenada do MPF em defesa dos povos indígenas, a realização de eventos e debates sobre a temática em vários estados brasileiros, a publicação de artigos e postagens nas redes sociais da instituição. (Da redação TN)