MST realiza ato para lançamento dos 30 anos de lutas e conquistas na Bahia

Nesta terça-feira (29/8), ás 18h30, o Sindicato dos Bancários (Sindibancários), em Itamaraju, será palco do Ato Político de lançamento das comemorações dos 30 anos de luta, resistência e conquistas do MST no estado da Bahia.

O ato contará com a participação de jornalistas, amigos, partidos de esquerda, organizações e movimentos populares com o objetivo de apresentar oficialmente a programação prevista para o evento, que acontecerá de 07 a 10 de setembro, no Assentamento 40 45, em Alcobaça, e na Praça José Berilo de Carvalho, antiga Rotary Club, na cidade de Itamaraju.

Na programação estão organizadas diversas atrações musicais, plenárias, estudos, intervenções artísticas e homenagens aos homens e mulheres que fizeram parte dessa história. Assim como, uma lista extensa de artistas e representações políticas que confirmaram presença.

A direção do Movimento no estado da Bahia acredita que o ato de lançamento vai apontar o caráter das festas dos 30 anos e contribuir na difusão da luta popular em defesa da Reforma Agrária. (Da redação TN)