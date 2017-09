Mucuri: Ação itinerante do Governo Municipal ouve moradores e define ações para o distrito de Taquarinha

O Governo Municipal promoveu uma ação inédita no município de Mucuri na quinta-feira do último dia 21 de setembro, quando mudou a sede administrativa para o distrito de Taquarinha, a terceira maior comunidade do município, distante 142 quilômetros de distância da sede, quando o distrito recebeu uma ação itinerante do Governo Municipal com diversos serviços e atendimentos, inclusive com a presença do prefeito Carlos Simões (PDT) e do vice-prefeito Fernando Jardim (PP), secretários municipais, servidores e vereadores.

Por um dia, o distrito transformou-se simbolicamente na sede administrativa de Mucuri, para uma agenda de trabalho. Conforme a secretária Municipal de Administração, Cleudi Marques de Souza Simões, a dinâmica do governo municipal é manter uma programação regular de visitas aos distritos, povoados e comunidades rurais, como forma de aproximar ainda mais o poder público das pessoas e direcionar seus serviços aos habitantes mais distantes.

A equipe visitou escolas, posto de saúde e ouviu algumas reivindicações de lideranças comunitárias, garantindo para breve uma visita de trabalho mais ampla. Na Subprefeitura de Taquarinha, o grupo se encontrou com dezenas de moradores, ouviu reivindicações e conversou com as pessoas. Taquarinha tem um histórico de tradições no esporte e sempre brilhou nas competições regionais e no campo de futebol do distrito, houve um amplo diálogo com os desportistas e estudantes, onde foram relacionadas demandas de vestiário, arquibancada, conservação do gramado e iluminação, para permitir a realização de competições à noite.

O PSF de Taquarinha oferece hoje todos os procedimentos básicos, inclusive atendimento odontológico, o que não ocorria há quatro anos. O grupo supervisionou todos os setores e tranquilizou a todos que a Saúde continuará sendo prioridade nas ações do Governo.

O dia ainda culminou com uma visita ao espaço onde funcionam duas escolas integradas – Aristides Rocha, de ensino fundamental, e Manoel da Costa Machado, onde foi implantada uma extensão do Colégio Integração, de Itabatã, que atende ao ensino médio. Neste local foi realizada uma Audiência Pública de prestação de contas, com um balanço de quase nove meses de trabalho.

O chefe Municipal de Gabinete, o advogado Robson Carlos Pereira Silva, fez a abertura dos trabalhos, quando relacionou as principais realizações do governo no período de janeiro a setembro, mostrando dados financeiros, para que a população conheça, em números, como estava a situação dos cofres públicos deixada pela gestão anterior, quais as dificuldades encontradas e de que maneira o atual governo se posicionou para resolvê-las.

O prefeito Carlos Simões reiterou o compromisso de conduzir o governo com total transparência nos atos, e nunca descuidar da permanente aproximação com as comunidades, o que explicava a razão daquela visita a Taquarinha e das próximas que serão efetivadas daqui por diante. Representantes da comunidade ouviram e trocaram informações com os secretários responsáveis pelas áreas de Saúde, Educação, Meio Ambiente, Agricultura, Assistência Social e outras. Sendo que as demandas do distrito foram relacionadas.

No encerramento, o prefeito Carlos Simões reafirmou a importância das audiências públicas como espaços de debate e abertura democrática para a livre participação do povo, o que é previsto na Constituição Federal, tendo como finalidade o diálogo e a busca de soluções para os problemas da coletividade. A comitiva aproveitou a oportunidade para reforçar o pedido de recadastramento dos funcionários ativos do distrito.

O recadastramento de todos os servidores públicos municipais ativos, ocorrerá de 19 de setembro a 9 de outubro. Segundo o prefeito Carlos Simões, é essencial para que o sistema da sua administração funcione adequadamente, e assegurou mais uma vez o compromisso do seu Governo Municipal continuar cumprindo o papel de realizar em dia o pagamento dos salários dos servidores municipais, com responsabilidade administrativa. E pediu empenho de cada funcionário público e de cada morador no comprometimento com o serviço público e ajudar a mantar as localidades limpas e seus patrimônios preservados. (Por ASCOM)