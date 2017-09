Muitos Tiros: Quadrilha explode e rouba Bradesco de Itagimirim

Uma quadrilha fortemente armada explodiu uma agência do Bradesco em Itagimirim, na madrugada deste último sábado (16). O crime aconteceu por volta das 2 horas, e muitos moradores acordaram com várias explosões e barulho de tiros.

As explosões foram tão fortes, que toda parte da frente da agência ficou destruída. Uma loja que fica em frente do banco teve a vidraça estilhaçada. A parede de uma casa vizinha também foi atingida e ficou com rachaduras.

O banco ainda não informou o valor roubado e segundo moradores próximos, foram ouvidos dezenas de tiros. A polícia acredita que o bando era formado por cerca de 10 homens.

Cinco pessoas que passavam no momento do roubo foram feitas reféns por um dos bandidos que segurava uma arma de grosso calibre. Segundo relato de testemunhas, a ação durou cerca de 15 minutos. Todos os três caixas de auto-atendimento que ficavam na entrada do banco foram explodidos. (Da redação TN)