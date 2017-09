Mulher acusada de comandar “boca de fumo” em companhia do marido é presa em Barra de Caravelas

No fim da tarde desta quinta-feira, dia 7 de setembro, por volta das 17h30, policiais das 88ª Companhia Independente de Alcobaça (CIPM), receberam uma denúncia anônima de tráfico de drogas no distrito de Barra de Caravelas. Durante a averiguação da citada denúncia realizaram a prisão de Lorraine da Silva Mendonça, de 22 anos, suspeita de promover, juntamente com seu companheiro, tráfico de entorpecentes no balneário pertencente ao município de Caravelas.

Em posse da acusada os militares apreenderam 19 buchas de maconha, quatro tabletes da mesma droga, quatro porções de cocaína, uma caderneta com anotações referentes ao tráfico de drogas, dois relógios, um cordão de prata e farto material para divisão e embalo de entorpecentes.

Com a descoberta a acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Caravelas (DEPOL), onde após ser ouvida, terminou indiciada por tráfico de drogas, com base no Artigo 33 da Lei 11.343/2006.

As últimas informações dão conta que Lorraine permanece presa à disposição da Justiça, enquanto a polícia continua realizando incursões para localizar e prender o marido dela. (Por Ronildo Brito)