Mulher briga com o companheira, cai em rua e morre atropelada por caminhão em Eunápolis Motorista disse à polícia que não teve como evitar o atropelamento l Foto: Atlântica News

Uma mulher de 41 anos, moradora de rua, morreu nesta sexta-feira, dia 2 de setembro, ao cair debaixo de um caminhão após ser agredida e se desequilibrar durante uma briga com o companheiro dela, na Avenida Princesa Isabel, no bairro Pequi, em Eunápolis.

Informações levantadas pela Polícia Civil dão conta que o agressor bateu com uma bolsa na cabeça mulher, que acabou caindo na via, no exato momento em que passava um caminhão. O veículo atingiu a vítima, que morreu na hora.

De acordo com o delegado Marivaldo Felipe, que investiga o caso, após analisar as imagens de um circuito de câmeras existente no local, ficou clara a “fatalidade” e que o agressor não teve a intenção de que a mulher fosse atingida pelo veículo. Após o atropelamento, o homem saiu correndo, mas foi alcançado pela Polícia Militar, e preso. Ele foi autuado em flagrante por lesão corporal seguida de morte.

Em depoimento, o motorista do caminhão disse que não teve como evitar o acidente, pois quando a mulher se desequilibrou estava fora do campo de visão dele. (Da redação TN)