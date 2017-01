Mulher desabafa após expor amante do marido nua: ‘Estou nem aí’

Uma mulher que flagrou o marido com a amante resolveu se vingar e postou um vídeo onde ela aparece agredindo e levando à força a mulher nua pelas ruas de Cubatão, em São Paulo. A filmagem, feito por uma terceira pessoa, teve grande repercussão na internet e a mulher resolveu fazer uma postagem sobre o assunto. Também por meio de redes sociais, ela disse que não se arrependeu do que fez.

“Não estou nem aí para o que os outros pensam ou deixam de pensar. Eu não cobrei apenas ela, cobrei ele também. Apanhou, mas conseguiu correr. Ainda rasguei todas as roupas dele e as coloquei em sacos de lixo, pedindo para entregar na casa da mãe dele”, disse a mulher, no desabafo. Segundo o site G1 de São Paulo, antes de caminhar com a mulher nua, ela cortou o cabelo da amante.

A esposa revelou ainda que já sabia do caso extraconjugal do marido e que já havia avisado o que poderia acontecer. “Os dois estavam mentindo, até que eu vi. Já estava mais do que avisado. Muitas pessoas me criticando não sabem de mim. Ela não é menor de idade. Tem 20 anos. Já apanhou de várias mulheres e não aprendeu. Eu trabalho, tenho casa, loja, moto e carro”, contou ela.

“Acabei de pegar essa vagabunda com o meu marido. Ex-marido a partir de hoje”, completou a esposa, que comemorou está solteira após o caso. (Da redação TN)