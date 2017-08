Mulher é assassinada logo após baile funk em Teixeira de Freitas; marido é o principal suspeito

Na manhã deste domingo, dia 13 de agosto, por volta das 06h30, a Polícia Civil de Teixeira de Freitas foi informada de um homicídio, ocorrido no Bairro Nova Teixeira. Segundo informações, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e socorrida ao Hospital Municipal, mas, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Tayara Santos Monteiro, de 18 anos, foi alvejada na cabeça e morreu a caminho da unidade de saúde, por volta das 5h55.

Segundo a polícia, a vítima estava morando há pouco tempo no Bairro Nova Teixeira, em companhia de Israel Amorim de Castro, de 23 anos de idade. Ainda segundo a polícia, foi a mãe do Israel quem levou o SAMU até a casa onde houve o crime, tendo a mesma informado para a polícia que Tayara estava baleada em cima da cama, no quarto do casal. A Polícia Civil solicitou uma perícia no local do crime, que foi realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Segundo a mãe de Israel, ela nada sabe informar sobre o paradeiro de seu filho (marido da vítima). Israel já esteve preso por tráfico de drogas, e teria ameaçado de morte os pais da vítima e a própria companheira em uma separação recente do casal. Ainda segundo as informações levantadas pela polícia, Israel ameaçava a vítima, caso não reatasse o relacionamento. Segundo levantamento da polícia, o casal teria participado de um baile funk, e ao chegarem em casa, houve o crime, ainda por motivos ignorados.

A partir de agora a Polícia Civil aguarda a apresentação de Israel Amorim de Castro, de 23 anos, principal acusado de cometer o crime. Se ele não apresentar-se espontaneamente a sua prisão deve ser requerida ao Judiciário. (Da redação TN)