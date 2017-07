Mulher e criança morrem em acidente na BR-101, no ES

Uma família morreu em um grave acidente na manhã desta sexta-feira (14) na BR-101, em Mimoso do Sul-ES. A colisão envolveu um caminhão-tanque e dois carros, próximo a um posto de gasolina, no quilômetro 437. Quatro pessoas ficaram feridas.

Franciene Lamas Vasconcellos, de 31 anos, e Laís Lamas Hans, de 2 anos, estavam no banco de trás de um HB20, que acabou rodando na pista. Elas não resistiram aos ferimentos e morreram na hora. Felipe Hans, marido de Franciene e pai de Laís, foi socorrido em estado grave, mas morreu na tarde desta sexta-feira (14).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do HB20 seguia sentido Rio de Janeiro, rodou na pista, atingindo outro veículo, um Fiat Strada, que seguia no mesmo sentido. Já o caminhão, carregado de combustível, iria para Cachoeiro de Itapemirim e não conseguiu desviar. Ele parou às margens da via e por pouco não atingiu uma residência.

Antes de ser encaminhado ao hospital, o motorista da Strada contou aos policiais como o acidente teria acontecido. “Contou que seguia atrás do veículo HB20 e percebeu que ele recebeu o primeiro impacto e depois tentou fazer uma manobra de desvio e acabou impactando também a carreta que, provavelmente, invadiu a contramão após a primeira colisão”.

Uma mulher e uma criança, que estavam em um HB20, com placas de Vila Velha, não resistiram e morreram no local. Os corpos foram encaminhados ao Serviço Medico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A criança estava sentada na cadeirinha, mas o veículo ficou completamente destruído.

Já um casal que estava no Fiat Strada foi levado para o pronto-socorro com ferimentos leves. O motorista do caminhão não se feriu, mas preferiu não gravar entrevista.

CARRO ESTAVA COM PNEU CARECA

A perícia técnica esteve no local e as causas do acidente serão investigadas. Um detalhe que chamou atenção da PRF foi o estado de um dos pneus do HB20. “Dá para perceber que um dos pneus estava bastante desgastado. Se isso foi o fator determinante, não podemos dizer, mas é um fator que aumenta o risco de acidentes com certeza”, disse Valiatti, da PRF. (Informações: A Gazeta)