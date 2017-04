Mulher é detida com mais de 13 quilos de drogas dentro de ônibus na BR 101

Uma mulher foi presa com uma bolsa cheia de drogas dentro de um ônibus intermunicipal na BR 101, em Viana-ES. A detenção e apreensão do material se deu graças a uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal, realizada na tarde desta segunda-feira (17).

Os policiais utilizaram cães farejadores para encontrar as drogas no ônibus. Uma das passageiras demonstrou nervosismo excessivo diante da ação policial e foi abordada. Inicialmente, ela informou que tinha passagem por tráfico de drogas, mas negou que a bolsa fosse dela. Após revistas, a mulher acabou assumindo que transportava cerca de 13 quilos de crack e 200 gramas de cocaína.

As equipes solicitaram as imagens que foram gravadas pelas câmeras internas do ônibus. No vídeo, é possível ver um homem entrando com a bolsa azul contendo a droga e uma sacola branca, e em seguida sobe com mais uma bolsa azul. Uma testemunha informou que a passageira chegou à rodoviária com um casal, que subiu com as bagagens, e logo após desceu, dizendo que estava tudo pronto para viajar.

A Acusada foi conduzida para a delegacia da região e autuada por tráfico de drogas. A polícia divulgou apenas as iniciais da traficante. (Informações: A Gazeta)