Mulher é executada com as mãos amarradas no interior da Bahia

Uma mulher foi morta e o corpo dela foi encontrado com as mãos amarradas com uma fita adesiva em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Segundo a polícia, o crime ocorreu, por volta das 22h desta quarta-feira, 31, na rua São Pedro, no distrito de Humildes.

Segundo a polícia o corpo tinha perfurações de tiros na cabeça, no tórax e nas costas. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O corpo foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT), da própria cidade de Feira de Santana. (Da redação TN)