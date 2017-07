Mulher é presa após esfaquear desafeta no interior de Alcobaça

Está presa na sede da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, após uma ação de policiais da 88ª Companhia Independente da Polícia Militar de Alcobaça (CIPM), Catiane da Conceição Cirino, de 26 anos, que na noite do último sábado, dia 1º de julho, por volta das 22, esfaqueou outra mulher, crime ocorrido no Distrito de São José, interior do município.

A vítima foi Camila da Conceição Elizário, de 22 anos, acertada com uma facada na região do tórax. Logo em seguida uma guarnição da Polícia Militar, que já estava de serviço no lugar, conseguiu prender Catiane em flagrante, que ainda estava com a arma do crime numa das mãos.

Informações dão conta que Camila, perdendo muito sangue, foi socorrida ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), onde recebeu atendimento médico, enquanto a acusada, após ser detida pela PM, acabou encaminhada à sede da 8ª Coorpin.

As últimas informações dão conta que após ser ouvida, Catiane da Conceição Cirino, de 26 anos, foi indiciada por homicídio tentado e permanece custodiada à disposição da Justiça. (Da redação TN)